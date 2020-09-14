وزير الصحة الفرنسي: فرض حجر صحي ثالث قبيل مارس حال استمرار زيادة إصابات كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن الحكومة في انتظار رؤية آثار حظر التجول المفروض في البلاد قبل اتخاذ القرار بفرض حجر صحي ثالث جديد على أراضيها.

وقال فيران - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إن نتائج حظر التجول في البلاد ستظهر الأسبوع المقبل.. موضحا أنه في حال عدم وجود انخفاض في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) وإذا بدأت السلالة الجديدة في الانتشار بكل مكان، فستتخذ الحكومة الفرنسية إجراءات إضافية بطبيعة الحال قد تصل إلى إعلان الإغلاق.

وأضاف أن الدولة تحتاج إلى تفعيل حظر التجول والتعامل مع السلالة الجديدة وكسب المزيد من الوقت، وفي أفضل السيناريوهات، ستتمكن الدولة من تقليل الضغط الوبائي.. وتابع "وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تنتظر حلول شهر مارس المقبل لاتخاذ القرار بفرض حجر صحي ثالث".

وأوضح الوزير الفرنسي، أن الدولة تراقب تطور آثار حظر التجول بشكل يومي ولن تنتظر وصول موجة جديدة لاتخاذ الإجراءات الصحيحة لتطبيقها.

وكان وزير الصحة في فرنسا أوليفييه فيران قد أفاد في 30 ديسمبر 2020 بأن البلاد لن تفرض عزلا عاما جديدا في الوقت الحالي لكبح انتشار الفيروس، غير أنها قد توسع قريبا فترة حظر تجول في مناطق شرق البلاد الأكثر تضررا من العدوى.

يذكر أن السلطات الصحية الفرنسية أعلنت أمس السبت، تسجيل 230 حالة وفاة و23 ألفا و924 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الـ24 ساعة الماضية؛ ويرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي بـ "كورونا" إلى 72 ألفا و877 حالة، والإصابات إلى 3 ملايين و35 ألفا و181 حالة.