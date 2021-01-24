رئيس مجلس السيادة السوداني يتسلم رسالة خطية من رئيس أنجولا

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية انجولا جواو مانويل لورنسو، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح وزير خارجية أنجولا تيتى انطونيو- في تصريح صحفي عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة وتسليمه الرسالة - أن الرسالة تأتي في إطار استمرار التشاور بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية التي وصفها بالممتازة.

وأشار إلى أن علاقة بلاده بالسودان تمتد إلى ما قبل استقلال أنجولا ، لافتا في هذا الصدد إلى المساعدات التي قدمها السودان لبلاده في كفاحها ضد الاستعمار.

وأكد لورنسو، حرص بلاده على ترقية مستوى علاقاتها مع السودان، خاصة أن السودان وأنجولا يتمتعان بعضوية عدد من المنظمات الإقليمية في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى عضويتهما في الاتحاد الإفريقي.

وأكد وزير الخارجية الأنجولي، أن المصالح المشتركة بين البلدين تحتم عليهما الاستمرار في التشاور وإحكام التنسيق بينهما.