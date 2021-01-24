الشرطة الهولندية تعتقل أحد أباطرة المخدرات هارب من أستراليا

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القت الشرطة الهولندية القبض على رجل "57 عاما" يشتبه في اشتاركه منذ امد طويل فى تجارة المخدرات العالمية وعالم الجريمة بناء على طلب وجهته الشرطة الاسترالية للشرطة الدولية "انتربول" ومذكرة اعتقال قامت بإصدارها.

وقالت الشرطة الأسترالية الاتحادية في بيان اليوم الأحد، إن الرجل الكندى يمثل "اهمية كبيرة" بالنسبة لها وبالنسبة لوكالات تنطبيق قانون مماثلة في دول أخرى.

وتقول الشرطة الأسترالية أنه متورط فى جماعة قامت باستيراد وتوزيع كميات كبيرة من المخدرات المحظورة وحولت الأرباح إلى الخارج.

وكان قد تم القاء القبض على 27 شخصا في عام 2013 لصلتهم بعمليات جلب المخدرات التي قامت بها الشبكة من هرويين وميثامفيتامن إلى أستراليا.

وأوضحت الشرطة الهولدية أنها ستعد طلب رسمي لتسلم الرحل من هولندا.