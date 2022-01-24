التحالف العربي: مقتل 50 عنصرا حوثيا في مأرب والبيضاء اليمنيّتين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، مقتل 50 عنصرا من جماعة الحوثي في محافظتَي مأرب والبيضاء اليمنيّتين.



وذكر التحالف، في بيان له اليوم الإثنين: "أنّنا نفّذنا 14 عمليّة استهداف ضدّ حركة "أنصار الله" في محافظتَي مأرب والبيضاء اليمنيّتين، خلال السّاعات الـ24 الماضية".



وأوضح التحالف أنّ "الاستهدافات دمّرت 9 آليّات عسكريّة، واسفرت عن خسائر بشريّة تجاوزت 50 عنصرًا إرهابيًّا".



وشدّدت المملكة العربية السعودية اليوم على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن لوضع حد للسلوك العدواني لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



ويساند التحالف الجيش اليمني في قتاله لاستعادة المدن التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014.