ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0% مقارنة بالمدة نفسها من يوم أمس إلى 7ر70 مليون إصابة حتى الساعة 0111 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1% خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغ 69ر7 مليون بزيادة 4ر0% عن المدة نفسها من اليوم السابق.



وشهدت ولاية هاواي زيادة بنسبة 1.6% في عدد الحالات، ليرتفع الإجمالي إلى 202 ألف و 273 شخصا.



وسجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 222 .