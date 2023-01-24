وزير الصحة: خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة 4 آلاف و638 مكتب صحة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جميع قيادات الوزارة بتعزيز أواصر التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتنسيق المشترك بين الوزارة والمجلسين لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والعمل على حل ما يواجههم من مشكلات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، وبمشاركة جميع وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وفي مستهل الاجتماع وجه الوزير التهنئة للدكتور أشرف عبدالعليم، على توليه منصب مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، موجها إياه وكل قيادات الوزارة بعقد اللقاءات المشتركة لوضع خطة العمل لعام 2023/2024، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه خلال الاجتماع بوضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة مكاتب الصحة على مستوى محافظات الجمهورية البالغ عددها 4 آلاف و638 مكتب، فضلا عن وضع خطط تطوير أداء للعاملين بتلك المكاتب، مشددا على البدء في المحافظات الكبرى التي تضم العدد الأكبر من مكاتب الصحة، بما يضمن التسهيل على المواطنين في تلقي الخدمات اللازمة لهم.

وأشار إلى اطلاع الوزير على تطورات العمل ضمن برنامج ميكنة مكاتب الصحة بالمحافظات، بما يستهدف الانتهاء من الدورة الورقية لتسجيل بيانات المواليد والوفيات وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشددا على سرعة الانتهاء من ميكنة مكاتب الصحة بالتوازي مع تطويرها ورفع كفاءتها.

وأضاف أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تطورات العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم خدمات وحدات الرعاية الأولية، وذلك بالمرحلة الأولى من المشروع التي تتضمن 251 منشآة بـ21 محافظة من محافظات الجمهورية، موجها بسرعة الانتهاء من تطوير العمل بتلك الوحدات وفقا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين بقرى محافظات مصر بالكامل.

وتابع أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا على المستويين العالمي والمحلي، فضلا عن نتائج فحص الانفلونزا وفقا لنظام الترصد القومي، مشددا على استمرار الالتزام بجميع الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأَضاف أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقرير الخاص بتطورات العمل ضمن الاستراتيجية القومية للبحوث الصحية تحت عنوان "البحوث من أجل سياسات صحية أفضل"، مشيرا إلى أنها بلغت 94% من نسبة الإنجاز، والتي تعد أحد أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية وتوجه وزارة الصحة والسكان، بما يتماشى مع التيارات الدولية والإقليمية الداعمة في هذا الصدد ولا سيما بعد جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على خطة مديرية الصحة بمحافظة البحيرة لعام 2023، والتي تتضمن الارتقاء بجودة الخدمات العلاجية بالمنشآت الصحية واستحداث خدمات جديدة، فضلا عن خدمات (المعامل، تنظيم الأسرة، الرعاية الأساسية، التيلي ميدسن، مكافحة العدوى، والخدمات الوقائية)، كما اطلع على خطة التجهيزات والمشروعات، ورفع كفاءة العنصر البشري.