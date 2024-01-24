اللجنة العربية المؤقتة تعقد اجتماعها الأول لوضع إجراءات وقف العدوان على الشعب الفلسطيني

عقدت اللجنة العربية المؤقتة مفتوحة العضوية لوضع إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتصدر تقريرا وتعرضه على الدول الأعضاء خلال أسبوع.



ويترأس أعمال اللجنة مندوب دولة الكويت بالجامعة العربية السفير طلال المطيري، وبحضور الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير الدكتور سعيد أبو علي، ومندوب دولة فلسطين السفير مهند العكلوك، وعدد من مندوبي الدول الأعضاء.



من جانبه، قال السفير العكلوك، إن عقد اللجنة اجتماعها اليوم يأتي بناء على القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد في دورته غير العادية يوم الاثنين بناء على طلب دولة فلسطين بشأن إستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لليوم 110 والذي راح ضحيته الآلاف مابين شهيد وجريح ومفقود.



وأضاف أن اللجنة تتولى مهمة تحضير قائمة بالإجراءات اقتصاديا وقانونيا وسياسيا ودبلوماسيا التي يمكن للدول العربية أن تتخذها لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين فورا، بالإضافة إلى منع التهجير القسري لشعبنا ومنع تصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن "دولة فلسطين ستقدم للجنة مجموعة من الإجراءات الإقتصادية والقانونية والسياسية لإعدادها وإتخاذ كل دولة حسب قرارها السيادي ما يناسبها لتنفيذه".



وأكد أن الجامعة العربية بدولها الأعضاء اليوم أمام تحدي من نوع مختلف وهو أن نتجاوز موضوع الإدانات والمطالبات والمناشدات إلى موضوع الفعل وما الذي يمكن أن تفعله الدول الأعضاء غير إصدار قرار وبيان وموقف شفهي.