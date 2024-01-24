الاكتتاب في سندات الخزانة الخمسية الأمريكية أقل من المتوسط

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أعلنت اليوم الأربعاء، الخزانة الأمريكية نتيجة الاكتتاب في طرح السندات أجل خمس سنوات بقيمة 61 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها أقل من المتوسط، وذلك بعد أن إعلانها أمس الثلاثاء، نتيجة الاكتتاب في طرح سندات أجل سنتين.

وبلغ سعر العائد على السندات الخمسية 4.055% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.31 مرة.

وباعت وزارة الخزانة الشهر الماضي سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 3.801% ومعدل التغطية 2.50 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس الطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات أجل خمس سنوات 2.51 مرة.

وأعلنت وزارة الخزانة أمس بيع سندات مدتها سنتين بقيمة 60 مليار دولار، حيث كان الطلب عليها في حدود المتوسط.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة غدا الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 41 مليار دولار.