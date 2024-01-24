حاكم منطقة بيلجورود يعلن مقتل جميع ركاب الطائرة الروسية المنكوبة

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إليوشن إيل-76" والتي تحطمت بالقرب من أوكرانيا.

وقال جلادكوف، عبر تطبيق تليجرام: "لقد لقي جميع ركاب الطائرة حتفهم".

وأضاف جلادكوف، أنه تم تطويق موقع الحادث ويجري التحقيق في سبب الحادث.

وألقى بعض السياسيين الروس باللوم بالفعل على كييف، زاعمين أنها أسقطت الطائرة التي كانت تقل العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين.

ولم يقدم جلادكوف أي معلومات عن عدد ركاب الطائرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إليوشن إيل-76" كانت تقل أكثر من 70 شخصا تحطمت في منطقة بيلجورود على الحدود مع أوكرانيا، وأن طاقما روسيا من تسعة أفراد و65 من أسرى الحرب الأوكرانيين كانوا على متن الطائرة.