الجيش الأمريكي يشن ضربات انتقامية على مواقع لحزب الله في العراق

هاجم الجيش الأمريكي مواقع في العراق مرتبطة بميليشيا كتائب حزب الله وغيرها من الجماعات التابعة لإيران.

وجاءت الهجمات بعد هجوم شنته ميليشيات موالية لإيران أطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد التابعة للجيش الأمريكي في 20 كانون الثاني/يناير.

وهاجمت القوات الأمريكية ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله وغيرها من الجماعات التابعة لإيران في العراق من الجو ، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وشملت الأهداف مقرا للميليشيات ومراكز تخزين وتدريب للصواريخ والقذائف والطائرات الهجومية المسيرة، بحسب بيان القيادة المركزية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن الضربات الأمريكية استهدفت منشآت "تسخدمها جماعات مسلحة مدعومة من إيران في البلاد، في أعقاب هجمات متكررة على القوات الأمريكية".

وأضاف أوستن: "أنا ممتن لكل من المهارة والمهنية التي خطط بها أفرادنا ونفذوا هذه الضربات والجهود المستمرة لقواتنا على الأرض أثناء عملهم مع شركاء إقليميين لزيادة تفكيك داعش وإضعافه".

وقال: "الرئيس وأنا لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عنهم وعن مصالحنا. نحن لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة. ونحن على استعداد تام لاتخاذ المزيد من التدابير لحماية أفرادنا ومنشآتنا. ندعو هذه الجماعات ورعاتها الإيرانيين إلى وقف هذه الهجمات على الفور".

يشار إلى أن الوضع الأمني في المنطقة بأسرها متوتر بسبب الحرب الحالية في قطاع غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر عندما شن مسلحون من حركة حماس وجماعات أخرى هجمات على جنوب إسرائيل.