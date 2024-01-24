محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي لمراكز المرحلة الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واستعرض المحافظ، موقف المشروعات الجارية للصرف الصحي في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى وتتمثل في 7 محطات رفع و3 محطات معالجة، حيث يبلغ إجمالي عدد مشروعات الصرف الصحي بزفتى 140 مشروعًا ما بين "شبكات انحدار، وخطوط طرد ووصلات منزلية ،ومحطات رفع ومحطات معالجة، تم الانتهاء من 130 مشروعًا منها، وجارٍ نهو 10 مشروعات".

كما ناقش المحافظ، موقف مشروعات الخطة الاستثمارية من محطات رفع وخطوط طرد، وشبكات انحدار صرف صحي، وخطوط مياه شرب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن مناقشة موقف المشروعات ذات النسب المرتفعة في التنفيذ موجها بسرعة نهوها.

وتابع المحافظ، الاجتماع بمناقشة موقف مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي سينفذها الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، في مراكز "المحلة الكبرى - كفر الزيات - قطور - بسيون".

ووجه بتذليل كل العقبات وتسريع وتيرة الأعمال والمعاينة الكاملة لأي أرضٍ تبرع تصلح لإقامة محطة رفع، والتأكد من استيفائها الشروط الخاصة بالمحطات والشروط البيئية لخدمة أهالي القرى.

وحضر الاجتماع كل من نجوى العشيري السكرتير العام، والمهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وحاتم الصواف مدير إدارة التخطيط، والمهندس رائد الفخراني مسئول مشروعات الهيئة بقطاع زفتى والسنطة، والمكتب الفني لمحافظ الغربية.