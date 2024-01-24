وفد من الكونجرس الأمريكي يزور تايوان في الفترة من 24 إلى 26 يناير

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التايوانية، أن النائبين الأمريكيين آمي بيرا وماريو دياز بالارت، الرئيسان المشاركان لكتلة تايوان في الكونجرس الأمريكي، سيقومان بزيارة تايوان في الفترة من 24 إلى 26 يناير الجاري.

وقال البيان، إن الوفد الأمريكي سيلتقي رئيسة تايوان تساي إنج وين والرئيس التايواني المنتخب لاي تشينج تي وغيرهما من كبار المسؤولين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد نقلت عن مصادر مطلعة، الأسبوع الماضي، القول إن النائب الأمريكي آمي بيرا، العضو الديمقراطي البارز في اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأمريكي المعنية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ سيزور تايوان، على أن ينضم إليه النائبان الجمهوريان، أندي بار ومايو دياز - بالارت.

ومن المتوقع أن يتوجه النائب الأمريكي مايك جالاجير، الذي يرأس اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي حول التنافس الاستراتيجي بين أمريكا والحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان، بعد الوفد الأول.

وكان رئيس تايوان المنتخب، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي التقدمي قد فاز، في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 40.2%، وسوف يتم تنصيبه في 20 مايو المقبل.

يشار إلى أن زيارات المسؤولين الأجانب لتايوان تثير غضب الصين بوصفها تعديا على سيادتها؛ نظرا لأنها تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها ويتعين إعادتها سلما أو بالقوة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

وفي شهر أغسطس عام 2022، أثارت زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنذاك لتايوان توترا شديدا في العلاقات الأمريكية الصينية.