بدء تصوير اللعبة 5 عقب شهر رمضان المقبل

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صرح صناع مسلسل "اللعبة" بأن تصوير الجزء الخامس منه سيبدأ عقب رمضان المقبل مباشرة.

ويأتي هذا بسبب انشغال بطل المسلسل هشام ماجد في تصوير الجزء الثاني من مسلسله الرمضاني "أشغال شقة" بالاشتراك مع أسماء جلال.

مسلسل "اللعبة" يشترك في بطولته هشام ماجد وشيكو ومي كساب وميرنا جميل ومن تأليف أحمد سعد والي واخراج معتز التوني وانتاج أمير شوقي.

وخلال الأيام الماضية، عرض الفنانان شيكو وهشام ماجد مسرحية "البقاء للأصيع" في موسم الرياض، والتي لاقت اقبالا جماهيريا ضخما وتم حجز تذاكرها بالكامل على مدار أيام عرضها.

Amr