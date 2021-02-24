اسكتلندا تحدد الجدول الزمني للخروج من إغلاق كورونا

حددت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون خطة البلاد للخروج، خلال الأسابيع القليلة القادمة، من القيود الصارمة المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وقالت ستورجن للمشرعين بالبرلمان الاسكتلندي اليوم الثلاثاء إنه بعد عودة بعض الطلاب للمدرسة يوم الاثنين، سيعود الباقون في 15 مارس و6 أبريل.

وفي 15 مارس أيضا سيسمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا ببدء ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة واجتماع 4 اشخاص من أسرتين بالخارج.

وبعد ثلاثة أسابيع، ستعود اسكتلندا إلى النهج متعدد المستويات الذي انتهجته العام الماضي، وهو ما يعني رفع القيود المفروضة على مناطق مختلفة في أوقات متناوبة حسب عدد الحالات في كل منطقة.