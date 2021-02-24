 الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة و104 وفيات بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة و104 وفيات بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 8:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 8:37 ص

سجلت الهند 13 ألفا و742 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و30 ألفا و176 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 104 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 156 ألفا و567 شخصا.مضيفة أن 14 ألفا و67 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و726 ألفا و702.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 146 ألفا و907 أشخاص.

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