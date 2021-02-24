ماليزيا: 3545 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة



سجلت ماليزيا، 3545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة.



وذكر المدير العام لوزارة الصحة نور هشام عبد الله، في بيان، أن البلاد سجلت أيضا 12 حالة وفاة؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1088 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم.



وتعافى 3331 مريضا وخرجوا من المستشفيات، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد 260 ألفا و9 أشخاص.



وبشكل إجمالي سجلت ماليزيا 291 ألفا و774 حالة إصابة بفيروس كورونا.



وحاليا، يتلقى 189 شخصا العلاج في وحدات العناية المركزة، ويحتاج 88 منهم أجهزة تنفس صناعي.