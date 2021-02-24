روسيا تعلن زيادة حيازاتها بواقع مليار دولار في سندات وأذون الخزانة الأمريكية



أعلنت روسيا زيادة حيازاتها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية في ديسمبر الماضي بواقع مليار دولار، علمًا بأن موسكو اتبعت سياسة الابتعاد عن الدولار في السنوات الأخيرة.



وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تمتلك سندات حكومية أمريكية بقيمة 6.011 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار سندات طويلة الأجل و4.8 مليار دولار سندات على المدى القصير.



يُذكر أن روسيا تقوم منذ عام 2014 بخفض حيازتها من هذه السندات، ففي عام 2018 قلص البنك المركزي الروسي حيازته من السندات الحكومية الأمريكية بنحو النصف مرة واحدة.