قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ الهجوم الروسي على أوكرانيا يمضي كما توقعت واشنطن.

وأضاف في كلمة له مساء الخميس في أعقب الغزو الذي بدأ فجرًا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون منبوذا على المستوى العالمي، مؤكّدًا القدرة على الخروج من هذه الأزمة أكثر قوة.

وأشار إلى أنّ كل دولة تدعم بوتين ستتحمل المسؤولية، معتبرًا أن الرئيس الروسي يحاول تغيير مستقبل العالم.

وشدّد بايدن، على أنّ "العدوان الروسي على أوكرانيا لن يدوم"، متهمًا بوتين بأنه ينتهك مبادئ السلام العالمي، وقال إنه سيتحمل "عواقب العدوان على أوكرانيا".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه ليس لدي نية للحديث مع بوتين، مؤكّدًا أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا ستحتاج بعض الوقت لتؤتي ثمارها.

نوه بأنه سيتم إخراج نفط إضافي من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تبعا لمقتضيات الحاجة، وقال إن بعض الدول الأوروبية ترفض إخراج روسيا من نظام سويفت.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.