إدانات واسعة للهجوم الروسي على أوكرانيا

أمريكا: العالم سيحاسب روسيا.. وألمانيا: يوم قاتم لأوروبا جمعاء.. والأمم المتحدة: أسوأ حرب منذ بداية القرن



توالت ردود الفعل الغربية المنددة بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء "عملية عسكرية" في أوكرانيا، الخميس، حيث توعدت الولايات المتحدة موسكو بـ"الحساب"، فيما اعتبرت ألمانيا أنه "يوم قاتم لأوروبا"، بينما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باسم الإنسانية روسيا إعادة قواتها لمنع وقوع أسوأ حرب منذ بداية القرن.



وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"الهجوم غير المبرر لروسيا على أوكرانيا". وقال في بيان: "اختار الرئيس بوتين عملية مخطط لها ستتسبب بمعاناة وخسائر بشرية كارثية" مضيفاً "نددتُ بهذا الهجوم غير المبرر للقوات العسكرية الروسية".



وشدد على أن "روسيا وحدها مسؤولة عن الموت والدمار اللذين سينجمان عن هذا الهجوم" مؤكداً أن "العالم سيحاسب روسيا".



وفي نيويورك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إلى وقف النزاع الذي باشرته روسيا في أوكرانيا "الآن".



وقال جوتيريش في تصريحات صحفية: "في الظروف الحالية، يجب أن أقول: الرئيس فلاديمير بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا. باسم الإنسانية، لا تدع أسوأ حرب منذ بداية القرن تقع"، مضيفاً "هذه أتعس لحظة في ولايتي أميناً عاماً للأمم المتحدة".



بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن تنديد فرنسا بحزم بقرار روسيا شن الحرب على أوكرانيا، داعياً موسكو إلى وضع حد فوري لعملياتها العسكرية".



وشدد ماكرون على "تضامن فرنسا مع أوكرانيا ووقوفها إلى جانب الأوكرانيين وتحركها مع شركائها وحلفائها لوقف الحرب"، وذلك قبل اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي.



من جهته، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن العملية العسكرية الروسية "انتهاك فاضح" للقانون الدولي واصفاً تأثير العملية العسكرية بأنه "يوم قاتم" لأوروبا جمعاء.



وندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، "بالأحداث المروعة في أوكرانيا" معتبراً أن بوتين "اختار إراقة الدماء والدمار"، كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسي لدى لندن وطلبت منه تفسيرا لـ"الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا".



وفي تل أبيب، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه "انتهاك خطير للنظام الدولي".



من جهته، أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج "الهجوم الروسي المتهور وغير المبرر" على أوكرانيا، قائلاً إنه يعرض "عددا لا حصر له" من الأرواح للخطر.



وأضاف ستولتنبرج في بيان: "مرة أخرى ورغم تحذيراتنا المتكررة وجهودنا الدبلوماسية التي لا تعرف الكلل، اختارت روسيا طريق العدوان على دولة مستقلة وذات سيادة". من جهتها، طالبت الحكومة البولندية بتفعيل المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي التي تدعو إلى إجراء مشاورات طارئة في حالة تهديد إحدى الدول الأعضاء بعدما شنت روسيا هجوما على أوكرانيا.



وقال بيوتر مولر الناطق باسم الحكومة البولندية إن سفير بولندا في بروكسل حيث مقر الناتو "قدم طلبا في هذا الشأن إلى الأمين العام للحلف مع مجموعة من الحلفاء".



وأوكرانيا ليست عضوا في حلف الناتو، لكن الحلف أدان مرارا اعتداءات روسيا على كييف.



ووصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الهجوم الروسي بـ"غير مبرر" مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" يعملان على توفير رد فوري.



وقال دراجي: "تندد الحكومة الإيطالية بهجوم روسيا على أوكرانيا غير المبرر وتقف إيطاليا إلى جانب الشعب الأوكراني ومؤسساته في هذه اللحظة المأسوية".



ونددت فنلندا والسويد أيضاً، بالهجوم الروسي وشجبتا بشكل منفصل "هجوماً على منظومة الأمن الأوروبي".