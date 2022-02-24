مدرب الوداد: مواجهة الزمالك مباراة نهائية بالنسبة لنا

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أكد وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أن خسارة فريقه أمام حسنية أغادير في الدوري، ستكون مفيدة في مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع مستضيفه الوداد المغربي مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الركراكي في تصريحات نقلها موقع «البطولة» المغربي: «خسرنا مباراتين على التوالي، ولكن علينا أن نحافظ على استقرارنا وتركيزنا في ظل أهمية مباراة يوم السبت ضد الزمالك».

وأضاف: «السقوط أمام أغادير قبل مباراة الزمالك أمر مفيد. ومواجهة الزمالك بمثابة مباراة نهائية بالنسبة لنا، علينا ألا ندخل في أزمة نتائج».

ويحتل الوداد المغربي المركز الثاني في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.