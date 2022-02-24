السفارة المصرية في أوكرانيا تطالب الرعايا المصريين بعدم مغادرة المنازل والاحتفاظ بالأوراق الثبوتية

طالبت السفارة المصرية في كييف المصريين المقيمين في أوكرانيا بعدم الخروج من المنازل، والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية.

وقالت السفارة عبر صفحتها على "فيسبوك" تهدى السفارة المصرية اطيب تحياتها وتتشرف بالافادة بأنه فى ضوء تطور الأزمة اوكرانيا وفرض الاحكام العرفية فى اوكرانيا وغلق المجال الجوى وكذلك القطارات.. أهم حاجة الآن هي عدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع".

وذكرت السفارة أنها ستوافي المواطنين المصريين بأية تعليمات إضافية من خلال صفحتها على فيسبوك.