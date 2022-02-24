أوكرانيا تعلن سيطرة روسيا على مطار أنتونوف قرب كييف

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، سيطرة روسيا على مطار أنتونوف في جوستوميل قرب العاصمة كييف، وفقا لما نشرته قناة "الحدث" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وبدأت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، عملية عسكرية روسية فى أوكرانيا، والتى أعلن عنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى إقليم دونباس.

ودعا بوتين الجيش الأوكرانى إلى إلقاء سلاحه، مضيفا أن إراقة الدماء ستكون مسئولية النظام الأوكرانى، وأنه فى حالة حدوث تدخل أجنبى فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أنه لا يخطط لاحتلال أراض أوكرانية.