إحالة أوراق شخص للمفتي لاتهامه بقتل شقيقته في البحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة" المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود إحالة عامل لفضيلة المفتي؛ لاتهامه بقتل شقيقته بعد إبلاغها الشرطة عنه وتم حبسه، فقرر الانتقام منها وقام بطعنها عدة طعنات أودت بحياتها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عطية مطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف إمام الحيلة، وعادل الشاذلي، وبحضور ممثل النيابة العام المستشار عمرو بيومي وسكرتارية خميس قمر.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بالعثور على جثة "ص. ج. ح" عاملة ومقيمة بإحدى قرى المركز مقتولة بعدة طعنات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة.

وأمر اللواء محمد شعراوي، مدير مباحث البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط المباحث بالتعاون مع ضباط الأمن العام؛ لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وعقب تقنين الإجراءات والفحص توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة هو شقيق المجني عليها ويدعى "م. ج. ح"، عاطل ومقيم بذات العنوان، وذلك بسبب قيام المجني عليها بالإبلاغ عنه لحيازته فرد خرطوش، وتم القبض عليه الأمر الذي جعل المتهم يقوم بالانتقام من شقيقته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث الجنائي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة.