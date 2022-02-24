إصابة شخص إثر سقوط صخرة من تريلا على طريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب، شخص، الأربعاء، إثر سقوط صخرة كبيرة من على متن سيارة نقل "تريلا"، على سيارة ملاكي، أمام نقطة شرطة المسطحات المائية، لدى سيرها على الطريق الصحراوي، غربي الإسكندرية، وتسبب ذلك في تعطل الحركة المرورية، وحدوث تلفيات محدودة بالسيارة الملاكي.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد ورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، وشرطة المرور، حول سقوط صخرة كبيرة من سيارة نقل، ووجود مصاب أمام مقر شرطة المسطحات المائية على الطريق الصحراوي.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال شرطة المرور، رفقة الحماية المدنية، والإسعاف، إلى موقع الحادث تم رفع الصخرة، والسيارة الملاكي، وإزالة آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.