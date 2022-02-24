

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن "العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا غير مقبول".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه يجب الابتعاد عن استخدام القوة ضد أي دولة، داعيًّا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعودة الجيش الروسي إلى ثكناته.

وشدّد على أن العالم في أمس الحاجة للسلام، لافتًا إلى تخصيص 20 مليون دولار من صندوق الطوارئ لمساعدة أوكرانيا

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.