رئيسة المفوضية الأوروبية تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" اليوم /الخميس/ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت دير لاين -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية- "إننا ندين بشدة الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا.. في هذه الساعات المظلمة، تتجه أفكارنا إلى أوكرانيا والنساء والرجال والأطفال الأبرياء وهم يواجهون هذا الهجوم غير المبرر والخوف على حياتهم".

وأضافت دير لاين أنه سيتم تحميل الكرملين المسئولية.

في سياق آخر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شخصية فيما يتعلق باعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبية ضد ما يقرب من 400 من ممثلي المؤسسات السياسية والدفاعية والاقتصادية الروسية والصحفيين والشخصيات العامة، بحسب ما ذكرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية أن قائمة العقوبات تشمل، على وجه الخصوص نائبي رئيس الوزراء الروسيين مارات خوسنولين وديمتري جريجورينكو، ووزير الدفاع سيرجي شويجو ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم أورشنيكوف ورئيس إدارة الرئيس الروسي أنطون فاينو والمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وأعضاء من مجلس الدوما الذين صوت لصالح استقلال الجمهوريات.

وتضم القائمة الكاملة للأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الآن 555 شخصا و52 منظمة، تم منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي والوصول إلى نظامه المصرفي.