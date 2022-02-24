الصين: العملية العسكرية الروسية ليست غزوا

رفضت الصين، الخميس، مصطلح "الغزو" الذي تصف به وسائل الإعلام، العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، كما دعت مجددا جميع الأطراف المعنية بالأزمة التحلي بضبط النفس.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، في مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة تواصل بيع أسلحة لأوكرانيا، مما يزيد التوترات ويثير هلعا"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.



وأضافت: "السؤال الرئيسي هو: ما الدور الذي أدته الولايات المتحدة في التوترات الحالية في أوكرانيا؟"، واعتبرت أن "صب الزيت على النار واتهام الآخرين، هو تصرف غير أخلاقي وغير مسؤول".



ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وزارة الخارجية الصينية إنها تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب.



وكانت بكين قد اتهمت الولايات المتحدة، أمس الأول، بتصعيد الأزمة في أوكرانيا، بعد اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في إقليم دونباس، وفرض واشنطن عقوبات على موسكو.