رئيس الوزراء البريطاني: يجب أن يدفع بوتين ثمن غزو أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يجب وقف ما أسماها "المغامرة الهمجية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب غزو أوكرانيا.

وأضاف في كلمة له أمام مجلس العموم، اليوم الخميس، أن بلاده تدعم أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها، معتبرًا أن بوتين دائمًا ما يكون مؤمنًا بالغزو.

وتابع: "الأوكرانيون يدافعون بشراسة عن بلدهم، ويجب العمل مع حلفائنا لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا".

وأشار جونسون، إلى ضرورة تبني حزمة عقوبات اقتصادية لم تشهدها روسيا بالتعاون مع الولايات المتحدة، وتابع: "يجب على بوتين أن يدفع ثمن غزوه لأوكرانيا".

ولفت إلى أن بلاده ستمنع البنوك الروسية من العمل في بريطانيا، وكذا لن يتم السماح للشركات الروسية بالعمل في بريطانيا والتعامل بالجنيه الإسترليني.

وأشار إلى أنه يجب "حشر روسيا بالزاوية" وعزلها عن النظام العالمي، معتبرًا أن بوتين شن حملة تضليل خلال غزوه لأوكرانيا.