كشفت نغم رمضان عن الحالة الصحية لشقيقتها نهلة رمضان بطلة رفع الأثقال، والتي تعاني من أمراض تتعلق بضعف المناعة وتدهورت حالتها مؤخرا.

وقالت نغم رمضان عبر برنامج الحكاية:"حصل نزيف من الفم، واتعرضت على 5 أطباء متخصصين وآخر 3 سنوات بدأت الحالة تسوء، عندما نعود للأطباء من أجل سؤالهم يقولون تحتاج لبعض الوقت ونكمل علاج مدة آخرى".

وأضافت:"تم تشخيص مرضها إنه (ذئبة حمراء)، وأيضا إن لديها أمراض لها علاقة بضعف المناعة، مع النزيف أثر على تدهور حالتها ومع ذلك منذ 9 سنوات لا يوجد تحسن".

وواصلت:" آخر 15 يوم الحالة بدأت تدهور بشكل كبير، الحركة توقفت نهائيا لا تستطيع الوقوف على قدميها بدأت تعمل إشاعات وتم تشخيص المرض على أنه ضمور في العضلات، ولا يوجد تحسن حتى الآن".

وعن دور الدولة ومساندتها لها قالت:" العناية جيدة إلى الآن ودكتور أشرف صبحي زارها اليوم لكن حالة نهلة لا يوجد أي تحسن".

وأضافت:"حصلت على علاج لثلاث أمراض مختلفة لكن لا يوجد تحسن نهائيا، بالتأكيد في الخارج مرضها له علاج لكن نحن منذ 9 سنوات ولا يوجد تحسن، والمرض لم يتشخص بشكل صحيح حتى نص لعلاج صحيح".