ضبط 3 مخابز تصرفت في 65 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية أبوحمص وكفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرا متنوعا في مجال المخابز على النحو التالي:

ضبط مخبز أنتج خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جراما للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، و3 مخابز تصرفوا في كمية من الدقيق قدرها 65 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وجارٍ تحصيل غرامات ومبالغ مالية مستحقة عن تلك المخالفة بمبلغ 44850 جنيها.

كما تمكنت الحملة من ضبط 5 مخابز أنتجوا خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، و4 مخابز أنتجوا خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

فيما تم تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وكانت الحملة برئاسة السيد الوكيل وبرفقة علي أبوزيد مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد، والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.