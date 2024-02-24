 القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا طائرة تجسس روسية - بوابة الشروق
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القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا طائرة تجسس روسية

د ب أ
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 2:06 ص | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 2:06 ص

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، إن قواته أسقطت طائرة استطلاع روسية من طراز "إيه-50".

وكتب أوليشوك على تطبيق تيليجرام، الجمعة: "أشكر وحدة الاستطلاع الرئيسية بوزارة الدفاع وكل أولئك الذين حققوا هذه النتيجة".

ووفقا للاستخبارات العسكرية، تحطمت الطائرة فوق منطقة كراسنودار جنوبي روسيا.

ولم تصدر معلومات رسمية عن الحادث من الجانب الروسي.

لكن وكالة الأنباء الروسية «تاس» ذكرت أن حريقا اندلع بالقرب من كراسنودار نتيجة لـ"سقوط جسم طائر".

ووفقا لخبراء عسكريين، تمتلك روسيا نحو 6 طائرات عاملة فقط من هذا النوع.

وفي منتصف يناير الماضي، قال الجيش الأوكراني إنه أسقط بالفعل طائرة استطلاع من بين العدد القليل الذي تمتلكه روسيا من طراز "إيه-50"، بالإضافة إلى طائرة استطلاع أخرى من طراز "إيليوشين -22" فوق بحر آزوف.

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