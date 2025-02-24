الخارجية الفلسطينية: استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا وتعميقه لن يحل الصراع أو يحقق السلام

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل تصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ويتفاخر أركانها بتحريضهم على استمرار جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم عبر توسيع وتعميق العدوان على شمال الضفة ومنع نحو 40 ألف مواطن من العودة إلى منازلهم في مخيمات شمال الضفة بعد تهجيرهم منها بقوة السلاح منها.

ونوهت في بيان، اليوم الاثنين، أن «حكومة الاحتلال تحاول تصفية قضية اللاجئين على طريق تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض من جهة، والحفاظ على استمرار حكم اليمين في إسرائيل من جهة أخرى، حيث يتغذى على دوامة العنف والحروب، وتنفيذ برامج المستوطنين».

وأشارت الوزارة إلى أن «تعايش المجتمع الدولي مع عدوان الاحتلال ضد شعب فلسطين، يرتقي إلى مستوى التواطؤ، ويشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تنفيذ خارطة مصالحها في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يشكك في مصداقية الدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين، ما دامت لا تمارس ضغوطا حقيقية على دولة الاحتلال لوقف عدوانها والانصياع للمطالبات الإقليمية والدولية الداعية لتثبيت التهدئة، والانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي الى إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، بعاصمتها القدس الشرقية».

وأكدت الوزارة أن الاعتراف الدولي والأمريكي بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يُشكل رافعة حقيقية وتمهيد ضروري لحل الصراع وتحقيق السلام.