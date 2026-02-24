وزير الرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لبحث تعزيز التعاون

التقي وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، برئاسة حازم خميس، واعضاء مجلس الادارة، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة في مجال الرياضة النظيفة، وكذلك تنسيق الجهود المشتركة لدعم منظومة الكشف والرقابة، وتطوير برامج التوعية والتثقيف للرياضيين.

وخلال اللقاء، استعرض مجلس إدارة الوكالة خطة العمل للفترة المقبلة، والتي تتضمن تكثيف برامج التوعية الموجهة للاعبين والمدربين والأجهزة الفنية، إلى جانب استعدادات مصر لاستضافة "الملتقي الأفريقي الأول لمكافحة المنشطات" والذي من المقرر انعقاده في إبريل المقبل، وكذلك الخطوات التي تتخذها مصر في سبيل الانتهاء من اعتماد معمل المنشطات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف مكافحة المنشطات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية صحة اللاعبين، ونشر التوعية بين الرياضيين، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم المؤسسي والفني للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، بما يمكنها من أداء دورها بكفاءة واستقلالية، ويعزز من جاهزية الاتحادات الرياضية للمشاركات الدولية.