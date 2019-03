نواب بريطانيون: ماي مطالبة بالتخلي عن منصبها لإنقاذ «بريكست»

قال نواب بارزون في حزب المحافظين البريطاني الحاكم، إن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، قد تحصل على دعم لصفقتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وعدت بالتخلي عن منصبها.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن نواب في الحزب القول إنهم "قد يدعمون على مضض اتفاق ماي إذا علموا أنها لن تكون مسؤولة عن المرحلة التالية من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحفية عن خطة أعدها وزراء في حكومة ماي للانقلاب عليها، ونفت مصادر في مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت تلك التقارير.

وتعرضت رئيسة الوزراء لضغوط متزايدة للاستقالة بعد أسبوع أجبرت فيه على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد المادة 50، التي تنظم الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي غضون ذلك، شارك مئات الآلاف في مسيرة وسط لندن أمس للمطالبة باستفتاء جديد على الخروج، ويقول منظمو حملة "دعوا الرأي للناس" أو "Put It To the People" إن أكثر من مليون شخص انضموا إلى المسيرة قبل التجمع أمام البرلمان.

ووفقًا للتقارير الواردة في بعض الصحف الصادرة اليوم الأحد، يخطط وزراء في الحكومة للإطاحة بماي كرئيسة للوزراء وإعلان "قائد مؤقت" إلى حين اختيار قيادة مناسبة في وقت لاحق من العام.

ولكن كانت هناك روايات متباينة حول هوية المرشح المفضل، حيث قيل إن مؤيدي الخروج ومؤيدي البقاء في الحزب غير متفقين على البديل.

وإذا لم يقر البرلمان خطة ماي للخروج خلال الأسبوع الجاري، يتوجب على بريطانيا التوصل إلى خطة بديلة حتى لا تواجه احتمال مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 12 أبريل دون اتفاق.