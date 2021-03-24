رئيس قناة السويس: ندرس منح تعويضات للسفن المتوقفة بسبب السفينة الجانحة

تابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعمال التعويم من موقع جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN.

وأكد ربيع، أن القاطرات ووحدات الإنقاذ تواصل جهودها لتعويم سفينة التى جنحت بالكيلو ١٥١ بترقيم القناة خلال عبورها قناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

وأضاف ربيع أن هيئة القناة تملك من الخبرة والإمكانيات ما يؤهلها لتعويم السفينة بنجاح خاصة أنه ليس الحادث الأول الذى يقع بالقناة وسبق أن واجهت القناة مثل تلك الحوادث وتمكنت بنجاح من تعويم وقطر السفن وعودة حركة الملاحة بشكل طبيعى.

وأوضح ربيع أن السفن المتوقفة فى مناطق الانتظار ستتوقف لحين استئناف الملاحة بشكل كامل وفور تعويم السفينة ستعمل حركة الملاحة طوال اليوم لتعويض التأخير بجانب دراسة منح تعويضات للسفن التى توقفت لحين تعويم السفينة.

وانضمت لأعمال التعويم الكراكة "العاشر من رمضان" والقاطرتين تحيا مصر 1 و2 ، للمشاركة فى أعمال تعويم السفينة وسحب الرمال من حولها بجانب 8 قاطرات أخرى تعمل منذ وقوع الجنوح فى تخفيف حمولة مياه الإتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

يرجع جنوح السفينة إلى انعدام الرؤية الناتج عن سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة و جنوحها. وتتبع سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الخط الملاحي EVER GREEN، و يبلغ طول السفينة ٤٠٠ مترا، وعرضها ٥٩ متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية ٢٢٤ ألف طن.