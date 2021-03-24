قاطرات قناة السويس تواصل أعمالها لتعويم السفينة الجانحة

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، أن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفين" التي جنحت أمس خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

وطمأنت الهيئة، في بيان، بأن حركة الملاحة انتظمت مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، وشددت على أنها لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

وأوضح البيان أن الحادث الذي وقع صباح أمس يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة؛ ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وتشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة رئيس الهيئة، وتجرى عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة 8 قاطرات، أبرزهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا، حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة، واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

وتتبع سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الخط الملاحي EVER GREEN، ويبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.