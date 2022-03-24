أوكرانيا: الجبهات العسكرية مجمدة عمليا

بعد مرور أربعة أسابيع على غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا، قال مسؤول أوكراني رفيع المستوى، إن الجبهة "مجمدة عمليا".

وقال مستشار الرئاسة اوليكسي اريستوفيتش في كييف اليوم الخميس، إنه وفقا لهيئة أركان القوات المسلحة، لم يعد لدى القوات الروسية على معظم قطاعات الجبهة موارد كافية لتحقيق المزيد من التقدم، واصفا قوات العدو بانها "متوقفة عمليا".

وأضاف أن المرء لا يستطيع أن يخمن كيف اعتقدت روسيا أنه كان بامكانها الاستيلاء على كييف في غضون ثلاثة أيام.

ويواجه الجيش الروسي على نحو متزايد مشاكل تتعلق بنقص الوقود والإمدادات الغذائية والذخيرة.

ومع ذلك، قال اريستوفيتش إن الهجمات الروسية مستمرة على مدينة ازيوم في منطقة خاركيف ومارينكا وماريوبول في منطقة دونيتسك، وعلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو قرب خيرسون.

وتابع اريستوفيتش أن الروس تحولوا في مواقع أخرى على الجبهة من الهجوم للدفاع. ولم يتسن التحقق من دقة هذا الزعم.