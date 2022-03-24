الكرملين: المحادثات تجري الآن بين الجانبين الروسي والأوكراني

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن «معظم الدول الأعضاء في الناتو تعاني هستيريا، ولا تفهم بشكل كافٍ ما يجري في أوكرانيا»، لافتًا إلى أن «وزير الدفاع الروسي لم يظهر علانية مؤخرا بسبب انشغاله بالعملية في أوكرانيا».

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة «نوفوستي» الروسية، اليوم الخميس، أن المحادثات تجري الآن بين الجانبين الروسي والأوكراني، مشيرًا إلى أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، شارك في المرحلة الأولى للمفاوضات بين موسكو وكييف.

وذكر أن الطرد الأخير لدبلوماسيين أمريكيين من روسيا هو إجراء قسري، معقبًا: «كنا مضطرين لطرد الدبلوماسيين الأمريكيين التزاما بمبدأ المعاملة بالمثل».

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن إدانتها لإعلان روسيا، الأربعاء، طرد دبلوماسيين أمريكيين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تدين «طرد روسيا لدبلوماسيين أمريكيين باعتبار ذلك خطوة غير مفيدة وغير مثمرة في العلاقة الثنائية».

وأضاف: «يمكننا أن نؤكد أن سفارة الولايات المتحدة تلقت، الأربعاء، قائمة الدبلوماسيين غير المرغوب فيهم من وزارة الخارجية الروسية».

وتابع: «ندعو الحكومة الروسية إلى إنهاء الطرد غير المبرر للدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين، فالآن أكثر من أي وقت مضى، من المهم أن يكون لدى بلداننا موظفين دبلوماسيين لازمين لتسهيل الاتصال بين حكومتنا».

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، أنها ستطرد دبلوماسيين أمريكيين من البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: «تسلم دبلوماسي كبير من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو مذكرة، الأربعاء، تتضمن قائمة بموظفين دبلوماسيين أمريكيين غير مرغوب فيهم».

ولم يحدد البيان هؤلاء الدبلوماسيين الذين سيتم طردهم أو عددهم.

وجاءت تلك الخطوة ردا على طرد واشنطن 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فضلا عن موظف روسي في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وجاء في البيان: «تم إبلاغ الجانب الأمريكي بحزم أن أي أعمال عدائية من جانب الولايات المتحدة ضد روسيا ستلقى ردا حاسما وملائما».