افتتاح المؤتمر العلمي السنوي لقسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة المنصورة

افتتحت فعاليات المؤتمر العلمي السنوى لقسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة المنصورة اليوم /الأربعاء/والذي ينظمه القسم خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة ؛ والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وأكد الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب خلال افتتاح المؤتمر؛ أن الكلية لها تواجد كبير فى المحافل العلمية من خلال مؤتمراتها في مختلف التخصصات.. وجامعة المنصورة يظهر بها مدى تميز القطاع الطبى ويؤكد ذلك التصنيفات العالمية وحجم ما تم من الإنجازات التى تمت بكلية الطب خلال السنوات الماضية يعكس مدى التميز لكلية الطب وكل هذه الإنجازات تلقى بالمسئولية على عاتق الكلية للحفاظ على هذه المكانة وإضافة تميز جديد .

ومن جانبه أشار الدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث؛ إلى تميز قسم الأنف الأذن سواء من خلال الخدمات الطبية التى تقدم للمرضى وكذلك من خلال الأبحاث العلمية المتميزة للقسم وكذلك الريادة فى إعداد برنامج صوتى لتأهيل زارعى القوقعة وهو أول برنامج خاص بقسم الأنف والأذن يتم استخدامه بالجامعات المصرية .

وبدوره استعرض الدكتور ياسر خفاجى رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة ورئيس المؤتمر تقريرا عن نقاط التميز فى قسم الأنف والأذن ووحدة التخاطب والسمعيات وتميز أعضاء هيئة التدريس والأبحاث العلمية والنشر الدولي للقسم كما قدم تقريرا عن حالات زراعة القوقعة وعدد الحالات التى يتم علاجها كل عام .

وأشار إلى مشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية بالمؤتمر هذا العام ( القاهرة – الأسكندرية – عين شمس – الأزهر – دمياط – المنوفية – طنطا -الزقازيق – المنيا – كلية الطب العسكرى – مستشفيات هيئة الشرطة )؛ و17 خبيرا أجنبيا من كافة دول العالم من ( جامعة استنافورد – هارفارد – أسبانيا ) .

وقال إن المؤتمر يعقد هذا العام بتقنية الحضور المزدوج ( الحضور الفعلى مع إمكانية الحضور والتفاعل عبر شبكة الإنترنت )؛ ويتضمن كورسات تعليمية في فروع الأنف والاذن والحنجرة المختلفة باستخدام المناظير .