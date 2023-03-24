وزير الأوقاف يشهد استلام كمية من لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها في بني سويف

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، استلام كميات من لحوم صكوك الإطعام ضمن مشروع وخطة الوزارة لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف.

وتقدم الوزير بالتهنئة لكل من ساهم وشارك في مشروع صكوك الإطعام على إسهاماتهم الفعالة التي ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكداً أن العمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأناً وأجراً عند الله تعالى.

فيما أثنى محافظ بني سويف على كل الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف والوزارات الأخرى؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، موجها الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع.