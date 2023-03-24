رئيس الوزراء البريطاني يستقبل نتنياهو في داونينج ستريت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 10 داونينج ستريت.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو موجة احتجاجات في بلاده بسبب إصلاحات قضائية يقول معارضون إن من شأنها أن تجر إسرائيل إلى الاوتوقراطية.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، بأن سوناك ونتنياهو سمعا بوضوح الهتافات العالية التي تقول "العار" بالعبرية من متظاهرين حملوا الأعلام الإسرائيلية، ولافتات تدعو إلى "إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية".

ووصفت إحدى اللافتات الموضوعة أمام داونينج ستريت صباح اليوم الجمعة نتنياهو بأنه "ديكتاتور هارب".

وكان الائتلاف اليميني المتشدد، الحاكم في إسرائيل، وافق على قانون من شأنه أن يوفر الحماية لنتنياهو كونه غير مؤهل للحكم.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه يتوقع التركيز على "المسألة الإيرانية" مع رئيس الوزراء البريطاني، في مسعى لتشكيل "جبهة دولية متحدة ضد إيران لوقف برنامجها النووي".

وأضاف البيان "من المتوقع أيضا أن يناقش الاثنان سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والمملكة المتحدة وزيادة التعاون الأمني والاستخباراتي".

كما جاء في البيان أن نتنياهو سوف يلتقي وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان لمناقشة مواجهة "الإرهاب العالمي".