اجتمع مبروك الغمريني رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وأحمد الحضري، نائب رئيس المدينة، بوفد من شباب المحافظات الحدودية بجنوب سيناء، برئاسة محمود سرور نائب رئيس رواد المحافظات الحدودية بالجمهورية، وأحمد نشأت عفيفي، رئيس رواد المحافظات الحدودية بجنوب سيناء، لتفعيل المشاركة المجتمعية بالمبادرات والفعاليات التي تخدم المجتمع السيناوي.

وأشار رئيس المدينة، خلال اللقاء إلى رؤي وخطط الدولة خلال الفترة الحالية، والجهود التي يقوم بها الجهاز التنفيذي بالمدينة لمواجهة التحديات والمشكلات التي تهم المواطنين، والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

ومن جانبهم أشاد وفد رواد المحافظات الحدودية بالجهود التي تبذل من جانب الدولة المصرية بشكل عام، وما يجري بمدينة طور سيناء بشكل خاص، وحرص رئيس المدينة على حل المشكلات وازالة المعوقات وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

وقدم الوفد، مجموعة من الافكار والمبادرات التي جرى التوصل إليها من خلال ورش العمل التي قام الشباب بتنفيذها، لتحديد ما يمكن تنفيذه بالتعاون مع الوحدة المحلية، والعمل على رفع نسب المشاركة المجتمعية لمواجهة التحديات

وأكد رواد المحافظات الحدودية، على وضع قدراتهم وامكانياتهم لخدمة المجتمع السيناوي.

حضر اللقاء عددًا من أعضاء رواد المحافظات الحدودية هم: أحمد محفوظ، سماح زكي، محمد التهامي، رامي حربي، محمود رمضان، أحمد قنديل، اسلام زايد، شحاته محفوظ ،