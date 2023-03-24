الهلال السوداني يفوز برباعية قبل مواجهة الحسم أمام الأهلي

حقق الهلال السوداني، فوزًا معنويًا على فريق الأهلي شندي 4-0، في تجربة ودية جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة في أم درمان.

ويواصل الهلال تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

احرز أهداف المباراة النيجيري عبدول أجاجون هدفين وعبدالرؤوف ولامين جارجو.

وأشارت صحيفة الراكوبة السودانية، اليوم الجمعة، أن الجهاز الفني للهلال بقيادة فلوران ابينيجي اجرى عدد من الخطط وطرق اللعب خلال المباراة وتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية لتطبيقها في مباراة الأهلي المرتقبة.

وتقام مباراة الأهلي والهلال، يوم 1 من شهر أبريل المقبل، بحضور جماهيري على ستاد القاهرة الدولي يقترب من 70 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.