مسؤول يمني: تصعيد الحوثيين في مأرب تسبب بنزوح جديد لمئات الأسر

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء اليوم الجمعة، إن "تصعيد مليشيا الحوثي في مديرية حريب بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، تسبب بنزوح جديد لمئات الأسر من منازلها".

وأضاف الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "إن التصعيد الغادر والجبان لمليشيا الحوثي، في جبهات غرب مديرية حريب، وما رافقه من قصف صاروخي ومدفعي على قرى (بواره، ملعاء، شرق، ضو) يكشف عن استهتار صارخ بدعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة الإنسانية".

وأشار إلى أن هذا الهجوم "يؤكد مضي مليشيا الحوثي في نهج التصعيد السياسي والعسكري، ومحاولة استغلال حالة اللاسلم واللاحرب القائمة منذ انهيار الهدنة لتحقيق مكاسب ميدانية على الأرض، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين جراء الحرب التي فجرها الانقلاب".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة وصريحة لهذا التصعيد الذي وصفه بـ"الخطير" الذي يهدد بإعادة الأوضاع لمربع الحرب ونسف فرص التهدئة، و ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإجبارها على الانصياع لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

والأربعاء الماضي، قتل نحو عشرة جنود من القوات الموالية للحكومة الشرعية، إثر مواجهات اندلعت مع مسلحي الحوثيين في محافظة مأرب، عقب هجوم شنه الأخرون على مواقع الجيش في مديرية حريب.

ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق حول هذا الهجوم حتى الآن.