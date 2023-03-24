قال الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، إنه كان يشجع النادي الأهلي منذ طفولته، مضيفا: "والدي كان بيشجع الأهلي وكنت بشجعه معه، إلا أنه وفي فترة الدراسة دخل في عناد مع والده".



وأوضح "أسامة"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العناد مع والده هو السبب في تشجيعه نادي الزمالك، وهذا كان أفضل، متابعًا: "كنت بحس بالمنافسة.. أنا زملكاوي وأبويا أهلاوي.. الأهلي والزمالك فريقين كبار".



وذكر أنه أصبح يشجع الزمالك بشكل جنوني، وكان يحضر التدريب في فترة انتقال حسام حسن إلى نادي الزمالك، مضيفًا: "مش مشكلة خسارتنا من الزمالك".