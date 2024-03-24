جنوب إفريقيا تعتزم تكثيف عمليات قطع الكهرباء

تعتزم جنوب إفريقيا تكثيف عمليات قطع التيار الكهربائي على مستوى البلاد، اعتبارا من اليوم الأحد، بينما تسعى شركة الكهرباء الحكومية في جنوب إفريقيا "إسكوم"، إلى إعادة ملء احتياطي الطوارئ لديها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، بأن "إسكوم" تعتزم تنفيذ ما يسمى بالمرحلة الثانية لتوزيع الأحمال بقطع التيار الكهربائي، حيث تقوم بتقليص 2000 ميجاوات من الشبكة - بداية من الساعة الرابعة مساء اليوم.

كما سيتم تعليق قطع التيار الكهربائي بين الساعة الخامسة صباحا والرابعة من مساء يوم غد الاثنين، بالتوقيت المحلي.