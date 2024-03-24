 اختيار سيمون هاريس زعيما جديدا لحزب فاين جايل الحاكم في أيرلندا - بوابة الشروق
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اختيار سيمون هاريس زعيما جديدا لحزب فاين جايل الحاكم في أيرلندا

دبلن - د ب أ
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 10:14 م | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 10:14 م

أصبح سيمون هاريس زعيما جديدا لحزب فاين جايل الحاكم في أيرلندا، اليوم الأحد، مما يمهد الطريق أمامه ليصبح أصغر رئيس وزراء للبلاد على الإطلاق.

وتم الإعلان عن ذلك في بلدة أثلون من قبل رئيس المجلس التنفيذي للحزب، ويلي جيراتي، بعد إغلاق الترشيحات وعدم تقديم أي مرشحين آخرين أسماءهم للقيادة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وسيتم انتخاب هاريس /37 عاما/، الذي يشغل حاليا منصبا وزاريا رسميا رئيسا لوزراء أيرلندا في أبريل بعد عطلة عيد الفصح.

وأعلن هاريس ترشحه ليل الخميس بعد سلسلة من التأييدات داخل الحزب فاين جايل وبعدما صرّح عدد من زملائه الكبار بأنهم لا يعتزمون الترشح للقيادة.

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