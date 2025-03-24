اليابان: عرض جناح أوساكا للرعاية الصحية أمام الصحافة

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أقيمت، اليوم الأحد، فعالية لعرض "جناح أوساكا للرعاية الصحية" الذي ستديره محافظة ومدينة أوساكا في معرض إكسبو العالمي 2025، الذي يبدأ الشهر المقبل في مدينة أوساكا الواقعة غربي اليابان.

وتم داخل الجناح وفى حضور ممثلى وسائل الإعلام والصحفيين عرض شريحة لخلايا عضلة القلب باستخدام تقنية الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات، بالإضافة إلى قسم تفاعلي يتم فيه إنشاء صور رمزية استنادا إلى بيانات صحة الزوار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (جيجي).

وتم أيضا الكشف عن نسخة متطورة من "الغسالة البشرية" التي أثارت الانتباه في إكسبو أوساكا قبل 55 عاما، حيث جربها بالفعل حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا.

ويُذكر ان موضوع الجناح هو "الولادة من جديد"، والذي يعني تناسخ الناس.

ويتميز الجزء الخارجي للجناح بصورة عش طائر، ويحتوى على ثلاثة أعمدة تحاكي بنية الحمض النووي داخل المبنى. وسيتم عرض تقنيات متعلقة بالحياة والصحة، مما يتيح للزوار تجربة المستقبل.

وتصدرت الغسالة البشرية، قبل 55 عاما، عناوين الصحف حيث كانت تغسل وتجفف جسم المستخدم تلقائيا داخل كبسولة.

أما النسخة المتطورة التي تم الكشف عنها اليوم الأحد فهي مصممة لغسل ليس فقط جسم الإنسان بل وعقله أيضا، من خلال عرض فيديو وموسيقى تتناسب مع الحالة النفسية والجسدية استنادا إلى جهاز استشعار يكتشف معدل ضربات قلب المستخدم.

وقال حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا، الذي خاض التجربة، مبتسما: "أحسست بشعور جيد وتمكنت من الاسترخاء".