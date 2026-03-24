اتهام شقيقين إسرائيليين من الحريديم بالتخابر مع إيران

• بعدما انتحلا صفة جندي ونقلا معلومات إلى العميل الإيراني، وفق هيئة البث العبرية الرسمية

قدمت السلطات الإسرائيلية لائحة اتهام بحق شقيقين من "الحريديم" في القدس بـ"انتحال صفة جندي والتخابر مع إيران مقابل المال"، وفق إعلام رسمي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الشقيقين هما من المتدينين "الحريديم" وتنسب إليهما تهمة "التخابر مع إيران".

ووفق الهيئة، تشير لائحة الاتهام إلى أن المتهم الرئيسي انتحل شخصية جندي في وحدة 8200 واستخدم هوية شاب حصل على بطاقته وصورته من تطبيق تلغرام.

وأكملت: "وبمساعدة شقيقه تم استخدام برمجية للذكاء الاصطناعي لتزوير مستندات واختلاق معلومات لنقلها لجهات استخبارية إيرانية، وتحديدا لعميل إيراني يدعى ديفيد، مقابل أكثر من 100 ألف شيكل (32 ألف دولار)".

وتابعت: "ومما نقلاه للعميل الإيراني معلومات عن استعدادات لهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، وزعما أن موعد الهجوم الإسرائيلي على إيران كان مقررا منتصف يناير" الماضي.

وأشارت هيئة البث إلى أن المتهمين "ذكرا تفاصيل عن استعدادات إسرائيل لتنفيذ هجوم (آنذاك على إيران) خلال ساعات قليلة ومهاجمة البنى التحتية الإيرانية".

وبحسب الهيئة، "زعم المتهم الرئيسي أمام العميل الإيراني أن إسرائيل كانت وراء مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية في مايو 2024".

"وعند طلب إثبات ذلك، أعد باستخدام الذكاء الاصطناعي مستنداً مزيفاً يُنسب إلى وحدة 8200 يشمل تفاصيل عن حادث المروحية ومعلومات توحي بتورط إسرائيل"، وفق ما نقلته هيئة البث.

وأشار التحقيق، بحسب الهيئة، إلى أن "الشقيقين نقلا أيضاً بيانات شخصية لمواطن إيراني ومستندات تثبت هويته، وزعما أنه شارك في اغتيال مسؤولين كبار بالجيش الإيراني في عملية ’الأسد الصاعد’ (منتصف 2025)".

وقالت هيئة البث إن المتهم الرئيسي يواجه تهمًا "بالتواصل مع عميل أجنبي، وتقديم معلومات للعدو، وانتحال شخصية، بينما يواجه المتهم الثاني تهمة نقل معلومات للعدو".

وأضافت: "منعت المحكمة نشر هويتهما بناءً على طلب محاميهما".

وخلال السنوات الأخيرة أعلنت السلطات في تل أبيب اعتقال العديد من الإسرائيليين بتهمة التخابر مع إيران مقابل المال.

ومنذ 28 فبراير الفائت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، قتلت ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم 202 طفل و223 سيدة والمرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح ودمار واسع.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 4099، إضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت 200.