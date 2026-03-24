رئيس الفلبين: حرب إيران قد تعزز المحادثات مع الصين بشأن مشروع للطاقة في بحر الصين الجنوبي

أفاد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، بأنه مستعد لاستئناف المحادثات مع بكين بشأن مشروع مشترك للنفط والغاز في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي، حيث قال إن الحرب في إيران قد تشكل حافزا لتحقيق انفراجة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وكان ماركوس والرئيس الصيني شي جين بينج اتفقا في عام 2023 على استئناف المناقشات بشأن مشروع مشترك لتطوير النفط والغاز في الممر المائي، والذي كان متوقفا لأعوام.

وقال ماركوس في مقابلة مع هاسليندا أمين، من تلفزيون "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي بمانيلا، ردا على سؤال بشأن إمكانية إجراء محادثات مع بكين: "إنه أمر نتحدث عنه كثيرا، إلا أن النزاعات الإقليمية تعرقل ذلك".



